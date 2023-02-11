Пригожин назвал главную задачу российских сил в Артемовске Пригожин: главной задачей в Артемовске является возможность продвижения российских войск

Фото: Михаил Метцель/ТАСС

Главной задачей российский сил в Артемовске (украинское название — Бахмут) является дать возможность войскам продвигаться вперед. Об этом в интервью военкору Семену Пегову заявил предприниматель Евгений Пригожин. Он назвал этот город «главной точкой притяжения» украинской армии.

Бахмут нужен сегодня для того, чтобы дать возможность войскам комфортно действовать, поэтому Бахмут — главная точка притяжения, на которую идет украинская армия. <...> И пока мы там их колбасим, мы рассчитываем, что все остальные будут двигаться, улучшать, занимать позиции, продвигаться и так далее, — сказал предприниматель.

У Пригожина также спросили, насколько близка полная блокада города. Он ответил, что украинские войска на сегодняшний день «достаточно хорошо подготовлены» и имеют четкое представление о том, куда они могут въезжать и откуда могут выезжать. Он отметил, что российским силам следует «охватывать Артемовск клещами», поскольку взять в лоб его невозможно.

Также в ходе интервью Пригожин предположил, что на взятие под контроль всей территории Донбасса потребуется порядка полутора-двух лет. Если задачи СВО будут определены более широко, времени потребуется больше.

Ранее Пригожин призвал президента Украины Владимира Зеленского биться за Артемовск до конца. В противном случае, по мнению бизнесмена, глава государства проявит трусость, а украинский народ не простит ему сдачи города.