Приговор Навальному по делу о клевете огласят вечером

https://static.news.ru/photo/3dd77bd0-7375-11eb-906b-96000091f725_660.jpg Алексей Навальный Фото: Пресс-служба Бабушкинского суда

Суд огласит приговор оппозиционному политику Алексея Навальному по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны в 18:00. Об этом рассказали в суде.

Решение будет оглашено сегодня в 18:00, — сказала судья Вера Акимова, удаляясь в совещательную комнату.

20 февраля в здании Бабушкинского суда проходит выездное заседание Мосгорсуда. На нём рассматривается апелляция на решение по замене Навальному условного срока на реальный. Мосгорсуд признал ранее вынесенный вердикт законным, но изменил срок отбывания наказания блогера в колонии. Он проведёт в ней два года и шесть месяцев вместо двух лет и восьми месяцев. Это связано тем, что часть времени блогер провёл под домашним арестом.

Как писал NEWS.ru, Навальный отреагировал на решение Мосгорсуда, заявив, что оно его частично устраивает.