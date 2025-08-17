Украинские войска «замолчали» из-за визита Сырского в Сумскую область

Бои в Сумской области стихли на фоне приезда главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского в пункт управления 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах. В частности, противник снизил активность в районе Степового и Алексеевки.

На участке фронта в районе Степового и Алексеевки временное затишье. <…> Отсутствие активных действий со стороны противника связано с приездом на пункт управления 95-й ОДШБр главкома ВСУ Сырского, — говорится в сообщении.

Уточняется, что во время затишья украинские войска восстанавливают боеспособность. Они доукомплектовывают штурмовые группы 225-го отдельного штурмового полка и 95-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что российские войска улучшили тактическое положение в районе Юнаковки Сумской области, заняв новые позиции. По его словам, небольшие успехи также зафиксированы юго-восточнее Юнаковки. Минобороны России не комментировало эту информацию.