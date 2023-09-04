Тюрколог назвал цели визита Эрдогана в Сочи Тюрколог Гафуров допустил, что Эрдоган приехал в Россию просить кредит

Фото: IMAGO/Turkish presidency apaima/Global Look Press

Реджеп Тайип Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган нуждается в зерновом и нефтегазовом кредитах, заявил NEWS.ru тюрколог и востоковед Саид Гафуров. По его мнению, получить их от России — главная цель визита турецкого лидера в Сочи на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

Эрдоган приехал просить кредит, я так думаю. Турция находится в очень остром экономическом кризисе, и президенту важно из него вылезти. Да, это промышленно развитая страна, даже оборонка есть, но с финансами они не справляются: как с кредитно-денежной, так и налогово-бюджетной политикой. Поэтому кредитование — это основная тема на повестке встречи с Путиным, — отметил Гафуров.

Востоковед также предположил, что Эрдоган сможет получить желаемые кредиты от российского лидера. Сопутствующими темами саммита в Сочи, по его мнению, станет восстановление зерновой сделки и урегулирование украинского кризиса.

Эрдоган — серьезный и большой политик, но мир между Россией и Украиной для него не приоритет. Главный приоритет — экономика, — подытожил тюрколог.

Ранее стало известно, что Эрдоган прибыл в Сочи для встречи с Путиным. По данным турецкого агентства Anadolu, главной темой их переговоров станет зерновая сделка. Сообщается, что президенты также обсудят ситуацию на Украине и отношение двух стран в вопросах экономики, торговли, туризма и энергетики. Кроме этого, в расширенной встрече российского и турецкого лидеров может принять участие бизнесмен Роман Абрамович.