https://static.news.ru/photo/267a4c86-cc7f-11e9-9c8f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Первая очередь кадетского училища на 360 мест торжественно открылась в Кемерово.

На церемонии присутствовали статс-секретарь Министерства обороны РФ Николай Панков и кузбасский губернатор Сергей Цивилёв.

Панков передал поздравления кадетам и их родителям, а также педагогическому составу училища и всем жителям региона в целом от министра обороны Сергея Шойгу, сообщает РИА Новости .

На данный момент в эксплуатацию введены столовая на 900 мест, спальный корпус на 360 мест, медпункт, спорткомплекс, КПП, стадион с трибунами и открытые площадки для волейбола, футбола, гандбола и так далее. Учиться в учреждении будут дети с 5-го по 11-й классы, получив, помимо общих школьных знаний, подготовку к военной и государственной службе.

Как писал News.ru ранее, уникальный класс с интерактивным комплексом связи создан в Кемеровском кадетском училище. Он предназначен для изучения средств связи, в том числе и военных. Класс оборудован тренажёром БТР 82-А с динамической платформой, что позволяет создать реальные боевые условия.