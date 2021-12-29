Президент России Владимир Путин подписал закон о продлении «дачной амнистии» в РФ до 1 марта 2031 года. До наступления этой даты сохранится упрощённый порядок оформления прав на дачные и садовые дома, которые были возведены на государственных и муниципальных землях до мая 1998-го, когда был принят Градостроительный кодекс. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В законе также указано , что пожизненное наследуемое владение и право бессрочного пользования земельным участком признаются правом собственности. Однако «дачная амнистия» не затрагивает особо охраняемые территории.

В документе отмечается, что владельцу земельного участка, предоставленного гражданину до вступления в силу Земельного кодекса РФ, до 30 октября 2001 года, не нужно будет обращаться в Росреестр для приобретения права собственности на него. Имея на руках документы на землю старого образца о праве пожизненного наследуемого владения или постоянного пользования, граждане смогут свободно распоряжаться своими земельными участками: передавать по наследству, продавать и т. д.

Согласно закону, жители РФ смогут легализовать жилые дома, построенные до вступления в силу Градостроительного кодекса РФ, до 14 мая 1998 года, и расположенные в границах населённого пункта на земельных участках, которые находятся в государственной или муниципальной собственности. Для оформления прав на жилой дом и земельный участок под ним гражданину нужно будет подать одно заявление в орган местного самоуправления, с приложением документа, подтверждающего факт владения домом.

Впервые «дачная амнистия» была введена 1 сентября 2006 года и с тех пор многократно продлевалась. Правом на упрощённое оформление собственности воспользовались по меньшей мере 14 млн граждан РФ.

Ранее Росреестр выступил с инициативой сделать «дачную амнистию» на жилые, дачные и садовые дома бессрочной. Из-за того, что большинство россиян не могут получить право собственности, предлагается получить документы в упрощённом порядке, предоставив минимальное количество документов.