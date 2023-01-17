Президент даст залп из пушки

Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин на торжественно-траурной церемонии возложения венков и цветов к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище в память о погибших в годы блокады

На исторической родине, в Санкт-Петербурге, ждут приезда Владимира Путина. Понятно, что президент всегда рад воспользоваться случаем и побывать в родных краях, но на этот раз повод для такого визита особый — 80-летие прорыва ленинградской блокады. Дата исключительно важная, учитывая еще и нынешнюю обстановку в мире, и навязанное вновь нам противостояние с носителями агрессивной неонацистской идеологии.

Однако есть еще ряд нюансов, которые придают особое символическое значение начинающимся торжествам. Не все помнят, что Санкт-Петербург — город-побратим нового символа героического сопротивления — Мариуполя. Более того, для подчеркивания в чем-то схожести судеб двух городов с берегов Невы на берега нашего Азовского моря отправили так называемый блокадный трамвай, динамичный музей на колесах, с «борта» которого велись экскурсии по местам, связанным с героическими страницами блокады. Теперь, видимо, те же приемы знакомства, но уже с историей недавнего города-призрака, Мариуполя, фактически пережившего свою блокаду, будут использоваться и на нашем юге. Но, естественно, не судьба трамвая будет в центре ожидаемых событий.

Конечно, проводимая спецоперация будет фоном пребывания президента на малой родине. И глубокие ассоциации той великой войны и СВУ неизбежны. Да и сами празднования не смогут совсем оттеснить на второй план вопросы, связанные с нынешними боевыми действиями. Более того, один из руководителей российского Запорожья Владимир Рогов, который также прилетел на берега Невы, дал понять, что именно в своем родном городе Владимир Путин может сделать заявления, крайне важные для дальнейшего хода процессов денацификации Украины. Естественно, такие откровения нацелены на привлечение максимального внимания к предполагаемому контексту президентского визита, который при всей дани уважения к блокадникам явно не будет обращен только в прошлое. Ныне перед страной вновь стоят задачи исторического масштаба.

Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости Военнослужащие ВС РФ

Кстати, по некоторой информации, в Питере находится и духовный отец ЧВК «Вагнер», столь громко отличившейся при штурме Соледара. Предполагается, что торжества могут дать повод и время для того, чтобы решить некоторые весьма тонкие вопросы взаимоотношений ЧВК и Минобороны, а также перевооружения и пополнения рядов компании. Впрочем, президент всегда тонко снимает разные внутривластные и внутриэлитные противоречия. Классический свежий пример — это возвращение на службу «прихворнувшего» было генерала Лапина, которого критиковал и Евгений Пригожин, одновременно с публичным признание заслуг вагнеровцев спикером Минобороны, который прежде говорил лишь о десантных подразделениях.

Впрочем, есть пророки, которые ждут от визита и серьезных кадровых подвижек, вплоть, дескать, до снятия губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова, который переживает в городе очередную трудную зиму. Скорее всего, такие посылы связаны с тем, что Владимир Путин действительно любит делать важные заявления с берегов родной Невы. И некоторые горячие от политики головы выдают желаемое за действительное. Но в целом это свидетельствует о немалых ожиданиях, связанных с предстоящим визитом.

Доподлинно же известно, что Владимир Путин, как почетный гость, выстрелит из пушки в Петропавловке. У такого выстрела будет гарантированный немалый резонанс.