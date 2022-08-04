Представители 40 стран подтвердили участие в ВЭФ-2022 во Владивостоке

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Восточный экономический форум. Архивное фото

Представители 40 стран подтвердили свое участие в VII Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в сентябре этого года, говорится на сайте Росконгресса. В пресс-службе организатора форума подчеркнули, что ВЭФ стала самой востребованной деловой площадкой по вопросу развития сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Свое участие подтвердили представители 40 стран. Такой значительный интерес к форуму подчеркивает, что ВЭФ стал самой востребованной мировой деловой площадкой по расширению международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мы ожидаем участие иностранных лидеров и гостей высокого уровня, — говорится в сообщении.

Отмечается, что в программу VII Восточного экономического форума включено более 70 деловых мероприятий. Будут проведены бизнес-диалоги: «Россия — Индия», «Россия — Вьетнам», «Россия — АСЕАН», а также заседание Делового совета «РФ — КНР» и конференция по инвестициям и торговле в Арктическом регионе.

VII Восточный экономический форум состоится 5–8 сентября 2022 года во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ).

ВЭФ был учрежден указом президента России Владимира Путина от 19 мая 2015 года в целях содействия развитию экономики Дальнего Востока и расширения международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее руководитель Центра Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков заявил, что страны АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии), ранее придерживающиеся нейтральной позиции, теперь намерены восстановить экономические связи с Россией, несмотря на давление ЕС и США.