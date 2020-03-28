Российское правительство в основном одобрило проект транспортной стратегии до 2035 года. Все предложения по доработке необходимо подготовить до 9 апреля.
По данным пресс-службы кабмина, глава Минтранса Евгений Дитрих до 2 апреля должен предоставить инициативы по приоритизации и возможной корректировке пообъектного состава проектов стратегии.
Ранее NEWS.ru писал, что в России разработали проект транспортной стратегии до 2036 года. Он предусматривает существенный рост грузовых и пассажирских перевозок. Документ, датированный февралём, предполагает два сценария развития событий — базовый и консервативный. Также в новой стратегии отдельное внимание уделяется адаптации транспортной системы к изменениям климата.
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