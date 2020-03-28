Прекращение работы объектов курортной сферы в Крыму ради недопущения распространения коронавируса стало вынужденной и оправданной мерой. Об этом заявил депутат Госдумы РФ от Крымского региона Михаил Шеремет.

По его словам, в Крыму будут рады россиянам, после того как пандемия отступит, сообщает РИА Новости. Но на сегодня всем лучше оставаться дома. Пока лучшее лекарство от пандемии — самоизоляция....