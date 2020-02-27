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В России разработали проект транспортной стратегии до 2036 года. Он предусматривает существенный рост грузовых и пассажирских перевозок.

Документ, датированный февралем, предполагает два сценария развития событий, сообщает «Коммерсант».

Базовый сценарий предусматривает исполнение майских указов президента, в том числе увеличение пропускной способности БАМа и Транссиба до 180 млн тонн, развитие автодорожного коридора «Европа — Западный Китай» и коридоров «Север — Юг», полноценное а также развитие Северного морского пути. Учитывается и строительство высокоскоростной магистрали «Евразия», хотя её реализация пока под вопросом. Приоритетным направлением предполагается развитие сети федеральных автодорог с инвестициями в размере 11 трлн рублей.

Консервативный сценарий предполагает сохранение текущих тенденций развития транспортной системы. Оно будет сдерживаться концентрацией населения в крупных городах, низкой инвестиционной активностью, а также ростом нагрузки на бюджетную систему. Возможны резкие колебания спроса на перевозки экспортных массовых грузов, что потребует создания значительных резервов пропускной способности транспортной сети.

Издание отмечает, что в новой стратегии отдельное внимание уделяется адаптации транспортной системы к изменениям климата. Так, например, в базовом сценарии предполагается сокращение выбросов на 1,2% к 2025-му и на 6,3% к 2036 году, а также увеличение доли транспорта класса «Евро-5», и увеличение электромобилей и гибридных машин в 7,5 раза до 172,5 тысячи единиц.

Ранее NEWS.ru писал, что с 1 марта в России начнёт действовать утверждённый в ноябре 2019 года госстандарт на ретроавтомобили. ГОСТ позволит владельцам таких машин стать полноценными участниками дорожного движения.