Правительство выступило против идеи начислять надбавку к пенсии с 75 лет

https://static.news.ru/photo/543dde40-9e88-11ea-b0fe-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российский кабмин дал отрицательный отзыв на проект закона о снижении возраста, после которого начисляются надбавки к пенсионным выплатам с 80 до 75 лет. Документ размещён в базе данных Госдумы.

Законопроект внесли в ГД депутаты от партии ЛДПР. В нём предлагалось снизить на пять лет возраст выплаты надбавок к пенсиям. Сейчас, по закону «О страховых пенсиях» всем гражданам старше 80 лет повышают пенсию на 100% фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости. Это обусловлено тем, что пожилые люди в этом возрасте нуждаются в постоянном постороннем уходе.

Проект федерального закона не поддерживается правительством Российской Федерации, — сказано в документе.

В отзыве сообщается, что изменения, которые предложили парламентарии из ЛДПР, приведут к дополнительным расходам. При этом они не предусмотрены в федеральном бюджете и бюджете Пенсионного фонда на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов. Кроме того, в отзыве сказано, что реализация проекта закона потребует более 326 миллиардов рублей.

Как писал NEWS.ru, экономист назвал популизмом доплаты пенсионерам старше 75 лет.