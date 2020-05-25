Экономист назвал популизмом доплаты пенсионерам старше 75 лет

https://static.news.ru/photo/7641ba08-9e69-11ea-9c28-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой назвал популистской идею депутатов ЛДПР снизить с 80 до 75 лет возраст для начисления дополнительных пенсионных выплат. Сейчас 100%-ные надбавки к страховой части пенсии выплачиваются россиянам старше 80 лет.

Подобная поправка носит несколько популистский характер, хотя имеет положительные тенденции. Доля пенсионеров в возрастной группе 75–80 лет составляет достаточно незначительную часть, — сообщил URA.RU Косой.

При этом он отметил, что эта мера позволила бы компенсировать расходы пенсионеров на постоянно дорожающие медикаменты.

Депутаты ЛДПР уже внесли этот законопроект на рассмотрению в Госдуму. По их мнению, пенсионерам старше 75 лет необходимы дополнительные средства, так как они могут нуждаться в посторонней помощи по уходу. В случае одобрения закон может вступить в силу с 1 января 2021 года.

Как писал NEWS.ru, депутаты Государственной думы РФ приняли закон, согласно которому Пенсионный фонд России будет обязан заморозить отчисления в накопительную часть пенсии до 2022 года. Документ устанавливает обязанность ПФР учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование до 2022 года без изменения тарифа. Такой подход будет реализован в действующем законодательстве. Учёт в 2022 году страховых взносов на обязательное пенсионное страхование не уменьшит объём пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования, говорится в пояснительной записке.