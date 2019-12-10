https://static.news.ru/photo/06b68742-c52d-11e9-9e10-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Депутаты Государственной думы РФ в третьем чтении приняли закон, согласно которому Пенсионный фонд России (ПФР) будет обязан заморозить отчисления в накопительную часть пенсии до 2022 года.

Документ устанавливает обязанность ПФР учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование до 2022 года без изменения тарифа. Такой подход будет реализован в действующем законодательстве, сообщает агентство «Москва».

Учёт в 2022 году страховых взносов на обязательное пенсионное страхование не уменьшит объём пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования, — говорится в пояснительной записке.

Как ранее писал NEWS.ru, несколько СМИ разместили информацию, что пожилые люди старше 80 лет были приглашены для личной явки в отделение Пенсионного фонда для подтверждения своего права на получение пенсии.