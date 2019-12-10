Депутаты Государственной думы РФ в третьем чтении приняли закон, согласно которому Пенсионный фонд России (ПФР) будет обязан заморозить отчисления в накопительную часть пенсии до 2022 года.
Документ устанавливает обязанность ПФР учитывать взносы на обязательное пенсионное страхование до 2022 года без изменения тарифа. Такой подход будет реализован в действующем законодательстве,
Учёт в 2022 году страховых взносов на обязательное пенсионное страхование не уменьшит объём пенсионных прав застрахованных лиц в системе обязательного пенсионного страхования, — говорится в пояснительной записке.
Как ранее писал NEWS.ru, несколько СМИ разместили информацию, что пожилые люди старше 80 лет были приглашены для личной явки в отделение Пенсионного фонда для подтверждения своего права на получение пенсии.
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