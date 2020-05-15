Правительство подготовило поправки для поддержки самозанятых

https://static.news.ru/photo/01188944-9691-11ea-9ee1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lisa Ducret/dpa​​​​​​​/Global Look Press

Российский кабмин разработал поправки, которые направлены на то, чтобы поддержать самозанятых в условии ситуации с COVID-19. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

На совещании по социально-экономическим вопросам он рассказал о готовящихся изменениях в законодательстве.

Данные изменения позволят в полном объёме вернуть самозанятым гражданам налог на доходы, уплаченный за прошлый год, а также выделить им так называемый «налоговый капитал» в размере одного минимального размера оплаты труда, — цитирует Мишустина ТАСС.

Глава правительства также добавил, что индивидуальным предпринимателям, которые работают самостоятельно, тоже будет предоставлен налоговый вычет в размере одного МРОТ. Мишустин сказал, что эти поправки уже подготовлены. Кабмин, уточнил он, одобрил изменения в законы, касающиеся налоговых платежей индивидуальных предпринимателей, а также малого и среднего бизнеса. Речь идёт о тех отраслях, которые пострадали в связи с пандемией COVID-19, и социально ориентированных НКО. Им пообещали списание всех страховых взносов и налогов за второй квартал.

Как отметил Мишустин, на неотложные меры поддержки малого и среднего бизнеса со стороны государственных микрофинансовых организаций в 2020 году будет выделено 12 млрд рублей. По словам главы правительства, в числе первоочередных мер, уже рассмотренных на заседании правительства, была реализация кредитной программы поддержки занятости для всех компаний, которые работают в наиболее пострадавших отраслях, а также для социально ориентированных НКО.

Наша задача — помочь работодателям сохранить не менее 90% коллективов, и в этом случае они смогут не возвращать основной долг и проценты по выданному кредиту. Согласно поручению президента, новая кредитная программа будет запущена с 1 июня, для её осуществления выделим из резервного фонда правительства порядка 6 млрд рублей, — пояснил Мишустин.

Он потребовал также в ближайшие дни завершить подготовку документов, необходимых для выполнения новых мер поддержки граждан и бизнеса.

Как писал NEWS.ru, ранее Мишустин потребовал мониторить выплаты каждому медицинскому работнику.