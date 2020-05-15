Мишустин потребовал мониторить выплаты каждому медицинскому работнику

https://static.news.ru/photo/86022eda-968c-11ea-b36d-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Russian Government/Global Look Press

Премьер-министр России потребовал контролировать все положенные дополнительные выплаты медицинским работникам, которые во время пандемии лечили заражённых коронавирусной инфекцией.

Во время онлайн-совещания по социально-экономическим вопросам глава правительства, находящийся в больнице, обратился к руководителю Федерального казначейства Роману Артюхину. Он заявил, что необходимо понимать, как осуществляется процесс выплат медработникам.

Прошу вас вместе с руководителями регионов мониторить не только доведение средств до медучреждений, но и выплаты каждому конкретному медработнику, и об этом мне доложить 18 мая, — цитирует Мишустина ТАСС.

Также премьер отметил, что ситуация по доведению до медучреждений средств на эти выплаты исправляется. И это, как сказал Мишустин, является позитивным фактом.

Ранее NEWS.ru писал, что кабмин принял решение выделить материальную помощь в размере 4,8 млрд рублей врачам и медперсоналу учреждений, подведомственных Министерству обороны России, Росгвардии, Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА), ФСБ, ФСИН, управделами президента.