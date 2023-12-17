«Позаботьтесь о матери»: последние слова русского солдата под Марьинкой Mash: прощальное послание бойца ВС РФ нашли в доме в Марьинке

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

В ходе боев за Марьинку в ДНР военнослужащие обнаружили кирпич, на котором погибающий российский военный оставил последнее послание тем, кто найдет его. При каких обстоятельствах погиб боец, о чем он попросил сослуживцев, что о нем известно?

Что написал русский солдат на кирпиче

Послание русского солдата было найдено в Марьинке Донецкой Народной Республики, которая недавно была освобождена российскими войсками. Последними его словами стала просьба позаботиться о близких.

«Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре и брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск», — написано на кирпиче.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Почему погиб русский солдат

Как пишет Mash, автор послания вместе со своими сослуживцами попал в засаду и был убит. Отмечается, что российские военнослужащие сражались до последнего.

«Все это время воин сражался за Марьинку. Когда ВСУ все же выбили из города, наши бойцы начали зачищать территорию. И в одном из подвалов нашли девять тел, среди них Роман. Рядом на стене было то самое письмо. Предварительно, штурмовая группа Рудакова попала в засаду и окружение. Но врагу никто не сдался — стояли до конца. Военные забрали кирпич. Теперь его передадут в ростовский музей», — пишет Mash.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

«Надо родину защищать»

После появления информации о находке кирпича в Сети появилось видео, где на тот момент 20-летний Рудаков заявлял, что демобилизовался из армии всего за три месяца до того, как вновь получил повестку. Роман был призван в рамках частичной мобилизации;

«Надо родину защищать, значит. Ну а что делать? Либо они, либо мы. Если сейчас никто не будет защищать, они уже здесь будут», — говорил Рудаков.

Согласно данным военкоров, российская штурмовая группа 103-го полка 150-й мотострелковой дивизии попала в засаду и была окружена. Лишившиеся связи бойцы держали оборону до последнего патрона.

Позднее офицеры приняли решение достать из стены кирпич с письмом. Командир полка поручил установить камень в штабе рядом со знаменем части.

Минобороны РФ эти данные не комментировало.

Наградят ли погибшего бойца

Погибшего военнослужащего необходимо представить к награде, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. Перед этим, по словам депутата, необходимо провести расследование и выяснить, действительно ли боец противостоял штурмовой группе ВСУ в одиночку.

«Как сказал наш президент, все, кто находится на передовой, — герои. Я полностью с ним согласен. Для меня тоже все, кто воюет на нашей стороне, безусловно, герои. Что касается этого конкретного случая, в обстоятельствах случившегося предстоит детально разобраться командованию. И если, как предполагается, боец в одиночку противостоял штурмовой группе ВСУ в составе девяти человек, то это, вне всяких сомнений, подвиг, заслуживающий высокой награды», — заявил Журавлев.

Депутат также призвал помочь семье погибшего. Он выразил уверенность, что это будет сделано в ближайшее время, потому что поддержка родственников военнослужащих является одной из приоритетных задач государства.

Когда ВС РФ взяли Марьинку

13 декабря военкор Александр Коц сообщил, что войска России взяли Марьинку. Журналист отметил, что бойцы водрузили российский флаг на крайнюю точку населенного пункта.

«Второй стрелковый батальон и разведывательная рота 163-го танкового полка поставили жирную точку в этом долгом противостоянии, именно они поставили на крайнюю точку флаг Российской Федерации и знамя Победы», — заявил военкор.

Ранее военный корреспондент Александр Сладков заявил, что российская пехота «прет вперед» в районе Марьинки в ДНР. Журналист уточнил, что 150-й мотострелковой дивизии остался один квартал, а 5-я отдельная мотострелковая бригада заняла улицы Ивана Франко и Парижской Коммуны, до взятия города под контроль Вооруженных сил РФ «осталось чуть-чуть». По мнению военкора, после взятия Марьинки ВС РФ «будет легче».

В начале декабря военкор Юрий Котенок опубликовал фотографии Марьинки с высоты птичьего полета, где проходили активные боевые действия. В городе не сохранилось ни одного целого здания. Военкор при этом отмечал, что населенный пункт, где ранее проживало около 10 тысяч человек, «де-факто уже не существует».

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