Появилось видео уничтожения отрядов ВСУ расчетами «Торнадо-С»

Фото: МО РФ

РСЗО «Торнадо-С»

Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал видео уничтожения отрядов ВСУ на Купянском направлении с помощью расчетов системы залпового огня «Торнадо-С». На видео показан процесс запуска ракет.

Начальник пресс-центра группировки войск «Запад» полковник Сергей Зыбинский 18 июля сообщил, что российская авиация нанесла восемь ракетно-бомбовых ударов по украинским войскам на Купянском направлении. В атаках с воздуха участвовали штурмовики Су-25 и вертолеты Ка-52, Ми-28, рассказал он.

Он рассказал, что в районе Староверовки по противнику отработали системы залпового огня «Торнадо-С». Кроме того, российская артиллерия вскрыла и поразила диверсионно-разведывательную группу из состава 32-й отдельной механизированной бригады ВСУ. У Берестового и Стельмаховки артиллеристы сорвали три попытки украинских военных провести ротацию.

По позициям противника в районе населенного пункта Кисловка применялись минометы «Сани» и танки Т-72Б3. ВСУ потеряли до взвода живой силы, один БТР и грузовой автомобиль, подчеркнул Зыбинский.