Появилось видео полета бомбардировщиков над Чукотским и Охотским морями

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ту-95МС

Два стратегических бомбардировщика Ту-95МС провели патрулирование над нейтральными водами Чукотского и Охотского морей, сообщили в Минобороны РФ. На видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства, показаны взлет и посадка самолетов, а также вид из кабины пилота.

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет в воздушном пространстве над нейтральными водами акваторий Чукотского и Охотского моря. Общая продолжительность полета составила более 7 часов, — сообщили в Минобороны.

В качестве сопровождения выступили истребители Су-30 объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа.

Накануне два стратегических ракетоносца Ту-95МС совершили плановый семичасовой полет над нейтральными водами Берингова моря. Ракетоносцы сопровождали истребители Су-30.

17 января два стратегических бомбардировщика Ту-160 («Белый лебедь») выполнили плановый десятичасовой полет над Северным Ледовитым океаном. Видео было также опубликовано МО РФ.