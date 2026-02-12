Зимняя Олимпиада — 2026
12 февраля 2026 в 15:49

Постпред России в ОБСЕ обвинил Украину в срыве переговорных усилий

Полянский: Украина и ее спонсоры пытаются сорвать переговорные усилия РФ и США

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Украина и ее спонсоры пытаются сорвать переговорные усилия РФ и США, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский на заседании Постоянного совета организации. По его словам, Киев работает над этим последние несколько дней.

Киевский режим и его спонсоры работали не покладая рук над тем, чтобы сорвать усилия российских и американских дипломатов по нахождению формулы устойчивого мирного урегулирования, — сказал Полянский.

Ранее постпред РФ заявил, что ОБСЕ не может претендовать на роль мониторинговой структуры в урегулировании конфликта на Украине. Он пояснил, что организация дискредитировала себя в период Минских соглашений. ОБСЕ должна сосредоточиться на поиске путей выхода из кризиса европейской безопасности, добавил Полянский.

Также он отметил, что Россия может вернуться к работе в Парламентской ассамблее ОБСЕ, но только при определенных условиях. Главное требование — отказ руководства и ряда стран-участниц от русофобских подходов, подчеркнул он. Полянский напомнил, что решение о приостановке участия было принято Федеральным собранием в 2024 году из-за нежелания Запада анализировать причины кризиса европейской безопасности.

