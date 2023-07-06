Россиянам порекомендовали не ввозить в ФРГ авто с российскими номерами

Посольство РФ в Германии рекомендовало россиянам временно не ввозить на территорию ФРГ автомобили с российскими номерами, поскольку зафиксированы случаи изъятия таких транспортных средств. Власти Германии объясняют свои действия выполнением закона ФРГ «О внешней торговле» со ссылкой на Регламент Совета ЕС от 31 июля 2014 «Об ограничительных мерах в связи с действиями России по дестабилизации ситуации на Украине». Кроме того, посольство предупредило граждан о возможности возбуждения уголовных дел со стороны Германии в случае нарушений.

Посольству стало известно о случаях изъятия сотрудниками германских таможенных органов у российских граждан их автотранспортных средств, зарегистрированных в Российской Федерации, временно ввезенных в ФРГ для использования в личных целях или транзита, — говорится в сообщении.

Согласно публикации дипмиссии, аргументы, о том, что автомобили, являющиеся частной собственностью, ввозятся в ФРГ с соблюдением всех норм закона в целях личного пользования, а не для продажи, во внимание не принимаются.

27 июня премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что республика завершила работу над юридической схемой использования замороженных активов РФ для помощи Украине. Она также заявила, что власти республики путем реализации этой схемы намерены «продемонстрировать другим странам, как решение сможет работать на легальных основаниях».