Эксперт назвал кражей новый механизм Эстонии по изъятию активов России Президент РАПИ Межевич: «правовая» схема по изъятию властями Эстонии российских активов является кражей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Придуманная властями Эстонии схема по использованию замороженных в республике российских активов для помощи Украине является кражей, таким мнением с NEWS.ru поделился президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич. Он уверен, что эстонская экономика сильно зависит от России, и если Москва объявит полную экономическую блокаду для этой страны, то Таллин не продержится даже полгода и в обязательном порядке пересмотрит свое решение.

Это не новые механизмы, это кража. <...> Кто сказал, что критика эстонских властей в адрес российской внешней политики — основание для конфискации ресурсов? — сказал собеседник.

Межевич подчеркнул, что Эстония покупает у России электрическую энергию, продолжает закупать газ по сложным схемам, получает российский сжиженный природный газ через третьи руки. Вместе с тем, многие эстонские предприятия получают сырье из Москвы. Десятки эстонских предприятий работают на российских комплектующих и связаны с российскими технологическими производствами, отсутствие которых полностью остановит работу ряда предприятий.

Эксперт отметил, что раз Эстония выходит за правовое поле, то России необходимо занять жесткую позицию и остановить все поставки, а «не закрывать глаза на происходящее».

27 июня премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила, что республика завершила работу над юридической схемой использования замороженных активов РФ для помощи Украине. Она также заявила, что власти республики путем реализации этой схемы намерены «продемонстрировать другим странам, как решение сможет работать на легальных основаниях».

Ранее сообщалось, что рабочая группа ЕС по замороженным российским активам пришла к выводу, что законных оснований для их конфискации нет. В связи с этим рассматривается вариант их временного использования. Глава МИД Австрии Александр Шалленберг призвал ЕС к осторожности в данном вопросе. По его словам, если какое-либо из действий в отношении этих средств будет отменено судом, то это станет дипломатической и экономической катастрофой.