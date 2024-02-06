Последние новости с фронтов СВО на сегодня: сводка военкоров 6 февраля

Фото: МО РФ

Российская армия продолжает вести наступательные действия на некоторых участках фронта СВО, передают военкоры. Что сейчас происходит у Харькова, Бахмута, Херсона, Крыма, Крынок, Работино, Часова Яра, Купянска, Луганска, Донецка, какие последние новости сегодня с разных направлений, о чем пишут Telegram-каналы 6 февраля, где были удары по объектам ВСУ на Украине?

Сводка от «Двух майоров»

«Херсонское направление характеризуется охотой ВС России на операторов вражеских БПЛА, сообщают о некоторых успехах на направлении. В целом значимых изменений обстановки нет, наши авиация и артиллерия наносят удары по вражескому берегу Днепра. По Крынкам на нашем берегу ФАБ не работают: видимо, из-за близости позиций наших войск и противника. На Запорожском фронте дождь и ветер вчера затрудняли применение дронов. Подразделения ВС России после артподготовки выбили противника с нескольких позиций у Работино. У Вербового отбито несколько атак ВСУ. Западнее Артемовска (Бахмута) продолжаются наступательные действия наших войск у Клещеевки, вблизи Ивановского (Красного) и Богдановки. Южнее Кременной ВС России ведут бои у Белогоровки. Северо-западнее Сватово расширяется зона контроля нашей армии у Табаевки», — сообщил источник.

Авторы Telegram-канала отметили, что ВСУ ожидают наступательных действий российских войск на Харьковском направлении, возводят укрепрайоны, ужесточают правила пребывания в прифронтовой зоне.

«Ночью в Белгородской области город Губкин подвергся атаке БПЛА, в результате падения с детонацией повреждения получили четыре частных жилых домовладения. Днем под обстрел ВСУ попал хутор Мухин Шебекинского городского округа. Над территорией Брянской области перехвачен БПЛА ВСУ. Из-за обстрелов нацистов мирного населения ДНР в н. п. Комсомольский (Волновахский район) погибла женщина 1962 г. р.», — добавили «Два майора».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сводка от WarGonzo

«На Херсонско-Крымском направлении ВС РФ после артобстрелов атаковали украинские позиции в Крынках. Без продвижения. Победные реляции некоторых военкоров о том, что украинские морпехи только и думают, как вернуться на правобережье, не соответствуют действительности. Впрочем, для обеих противоборствующих сторон на этом участке пока без особых перспектив. ВС РФ наносили удары по ВСУ в Днепровском, Херсоне, Дарьевке, Токаревке, Тягинке и Львове. Украинская артиллерия работала по российским войскам в Голой Пристани, Алёшках, Казачьих Лагерях и Корсунке. На Запорожском направлении — очередная атака ВС РФ к западу от села Работино при поддержке артиллерии. Без успеха. Под ударами ВСУ в Каменском, Малой Токмачке, Чаровном и Красном. ВС РФ — в Копанях, Новопрокоповке и Вербовом. На Угледарском участке — атака российских войск севернее Приютного. На этот раз без продвижения. Под обстрелами украинские позиции в Полтавке и Угледаре. Российские — в Заветном Желании и Новодонецком», — сообщил источник.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Сводка от военкора Евгения Лисицына

«Запорожское направление. На Запорожском направлении российские войска нанесли удар по позициям ВСУ у Вербового, вытеснив их и продвинувшись вперед. Кременское направление. На направлении к Ямполовке наши силы осуществили успешное продвижение, сократив дистанцию до населенного пункта до 1,5 км. Херсонское направление. Ситуация в районе Крынок усложнилась для ВСУ, среди которых наблюдаются случаи капитуляции и дезертирства. Попытки повысить моральный дух солдат через финансовые стимулы пока не приносят ожидаемого результата. Артемовское направление. В районе Артемовска продолжаются наступательные действия, в сторону Ивановского, ВСУ постоянно отправляют мелкие группы и пытаются прорвать нашу линию обороны, безуспешно. Купянское направление. Армия РФ активно наступает в районе Кисловки, Берестового и Песчаного, стремясь расширить зону своего контроля», — рассказал он.

Минобороны РФ это никак не комментировало.

Фото: МО РФ

Сводка от «Рыбаря»

«Российские войска вновь нанесли удары по объектам противника в тыловых регионах т. н. Украины. В Днепропетровской области поражены элементы энергетической инфраструктуры в Кривом Роге: в городе возникли перебои с электро- и водоснабжением. Тем временем на фронтах спецоперации российские войска ведут ожесточенные бои вдоль всей линии соприкосновения. Под Купянском штурмовые отряды смогли взять несколько позиций противника к западу от Синьковки. На Лиманском направлении российские подразделения пытаются продвинуться к Тернам через балку Широкий овраг. Однако продвижение осложняет активное использование украинскими формированиями беспилотников. Одновременно противник вновь подверг ракетным ударам из РСЗО HIMARS прифронтовую территорию Луганской Народной Республики. В Лисичанске попадание пришлось по зданию пекарни, в результате которого погибли 28 человек, в том числе и ребенок», — сообщил источник.

Авторы канала отметили, что под Бахмутом российские войска смогли несколько расширить зону контроля на высотах в районе Богдановки, юго-восточнее штурмовые отряды продолжают продавливать оборону ВСУ на подступах к Красному.

«К юго-западу от Донецка российские войска пытаются наступать и проламывать оборону в восточной части Георгиевки. Однако для успешного продвижения на этом участке необходимо установить контроль над прилегающими высотами к северу и югу от села», — добавил «Рыбарь».

Минобороны РФ это никак не комментировало.

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