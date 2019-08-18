https://static.news.ru/photo/4fec5df4-c197-11e9-b4d6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Пилоты «Уральских авиалиний» проходят дополнительный инструктаж после аварийной посадки самолёта Airbus A321 на поле в Подмосковье. Об этом сообщил генеральный директор авиакомпании Сергей Скуратов.

Он отметил, что это «стандартная процедура, она будет завершена в полном объёме».

Дополнительные инструктажи уже проводятся сразу после этого происшествия со всеми лётчиками, цитирует Скуратова « Интерфакс ».

15 августа борт «Уральских авиалиний», следовавший из Москвы в Симферополь, вскоре после вылета из аэропорта Жуковский совершил экстренную посадку на кукурузном поле. ЧП произошло из-за столкновения со стаей птиц, которые попали в оба двигателя.

На борту воздушного судна находилось 226 пассажиров и семь членов экипажа. После авиаинцидента к медикам обратились 76 человек.

Как писал News.ru, командир пилотной группы Дамир Юсупов и его помощник Георгий Мурзин удостоены звания Героев России. Остальным членам экипажа присуждены ордена Мужества.