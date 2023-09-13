После СВО танки никогда не будут прежними Как дроны хотели уничтожить бронетехнику, но у них не получилось

Фото: Shutterstock/FOTODOM

За прошедшие с окончания Второй мировой войны десятилетия танкам неоднократно предрекали смерть. Сначала после появления кумулятивных снарядов, затем на свалку истории танки должны отправить управляемые противотанковые ракеты, а сейчас нашлись новые «убийцы» — дроны.

Начавшаяся в феврале прошлого года СВО хоть и имеет много общих черт с вооруженными конфликтами прошлого, но кардинально отличается от них одним моментом — массированным использованием беспилотников. Быстро выяснилось, что вывести дорогостоящую бронетехнику из строя, а то и полностью ее уничтожить, можно с помощью дешевого китайского коптера с прикрепленной к нему гранатой от старого советского РПГ-7.

Обе стороны конфликта используют коптеры в невиданных ранее количествах, запасов гранат от РПГ-7 хватит на десятки лет, благо что в СССР их произвели несколько миллионов штук, да и после развала Союза их выпуск не прекратился. Вот и получается, что на сегодняшний день нет более эффективного по соотношению цена/качество противотанкового оружия, чем китайская «птичка» ценой в несколько сотен долларов, способная серьезно повредить или уничтожить танк, БМП, БТР или САУ.

Javelin в будущем будут не нужны

Фактически больше не требуются дорогие противотанковые ракеты, ведь с гораздо меньшими затратами ту же самую работу выполнит коптер с гранатой, который стоит гораздо меньше капризного американского Javelin. Причем в случае промаха или непробития брони, на вражескую машину можно отправить еще несколько «птичек». И все равно они обойдутся дешевле одного Javelin.

Подобные устройства называются FPV-дроны (First Person View), стоят они в сравнении с другими образцами противотанкового управляемого оружия копейки и, что самое главное, не требуют высококвалифицированного персонала для эксплуатации. Эффективно выводить бронетехнику из строя может и вчерашний студент.

Идет охота на танки

Так как обе стороны конфликта массово применяют дроны, сложилась невиданная ранее ситуация: теперь за каждой единицей бронетехники, попавшей в поле зрения операторов, начинается настоящая охота. Впрочем, нередко жертвами FPV-дронов или барражирующих боеприпасов становятся не только танки или БМП, а артиллерийские орудия, радиолокационные станции, зенитные установки и даже автомобили, перевозящие грузы или личный состав. И если последние практически невозможно защитить от ударных дронов, то бронетехника имеет гораздо больше шансов остаться целой.

Еще в 80-е годы прошлого века для отечественной бронетехники была разработана система защиты от всех существующих и перспективных средств поражения. Первый в мире комплекс активной защиты (КАЗ) «Дрозд» был создан в СССР в 1983 году и был способен уничтожать подлетающие к танку ракеты или гранаты. С тех пор было создано еще несколько типов КАЗ, а самым совершенным на сегодняшней день отечественным комплексом является «Афганит», разработанный для танка Т-14 «Армата». К сожалению, на российские танки, принимавшие участие в постсоветских конфликтах, КАЗ не устанавливались.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Беспилотный летательный аппарат с макетом гранаты от РПГ- 7

Наиболее серьезно отнеслись к защите бронетехники израильтяне, разработав два КАЗ — Trophy и Iron Fist, которые с конца нулевых годов стали поступать в войска. Например, КАЗ Trophy оснащается не только израильский танк Merkava Mk.4 и тяжелый БТР Namer, но и американский танк Abrams M1A2 SEP V2. Заинтересовались КАЗ Trophy такие страны, как Германия и Великобритания.

Заглушить сигналы

Trophy, Iron Fist и российский «Афганит» способны эффективно бороться не только с противотанковыми ракетами, но и с барражирующими боеприпасами и FPV-дронами, которые, в силу малых скоростей, будут для КАЗ легкими целями.

Есть и более дешевый способ борьбы с вражескими «птичками» — системы радиоэлектронного подавления, с помощью которых можно глушить радиоканал управления дронов. И такие системы активно разрабатываются, так как во всех странах понимают, что в перспективе появятся FPV-дроны уже не полукустарного производства, а специально разработанные. И они будут представлять гораздо более серьезную опасность.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Антидроновое ружье «Лаборатории ППШ»

Курской дуги уже не будет

Не надо быть пророком, чтобы предсказать грядущую эволюцию танков. Самую серьезную с окончания Второй мировой войны. Опыт спецоперации показал, что к танкам отныне предъявляются совсем другие требования, чем раньше. Танковые клинья навсегда ушли в прошлое, как и сражения наподобие Курской дуги. Теперь танк рассматривается как своего рода «специнструмент», который должен быть хорошо вооружен и еще лучше защищен. Вот почему защита у грядущих танков будет многоуровневой.

К толстой броне, усиленной динамической защитой, в обязательном порядке должны добавиться КАЗ и средства радиоэлектронной борьбы. И это не считая всяких «козырьков» и противокумулятивных решеток. Не случайно, что даже самый передовой танк в мире — российский Т-14 «Армата», — и тот проходит доработку с учетом реалий спецоперации. Американцы также внесли дополнительные изменения в защиту своего опытного танка AbramsX, снабдив его средствами радиоэлектронного подавления дронов. Совершенно точно корректировке подвергнется программа разработки перспективного немецкого танка KF51 Panther, который сам будет являться носителем ударных дронов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Танки Т-14 «Армата» с комплексом активной защиты «Афганит»

А еще навсегда уйдут в прошлое простые, массовые и недорогие танки типа Т-72. Танки нового поколения будут сложными, напичканными электроникой и очень дорогими, с орудиями калибра 130–152 мм и многоуровневой защитой. Не исключена и гибридная силовая установка (AbramsX), а необитаемую башню уже имеет Т-14 «Армата» (такую же компоновку предлагается использовать и на американском AbramsX).

Все эти разработки говорят, что ни одному виду управляемого противотанкового вооружения не удастся отправить танки на свалку истории. И что бы не говорили разного рода эксперты и какие бы прогнозы они не давали — танк был, есть и будет.

Читайте также

Что сейчас происходит у Работино в Запорожье, продвигаются ли ВСУ

Швеция может передать Украине истребители Gripen

Похороны «Леопарда», возрождение Т-80: Россия и Запад сделают новые танки

Байден вздумал переиграть Путина с помощью ракет АТАСМS