https://static.news.ru/photo/666d8ae0-c24f-11e9-b2eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Вылов диких мидий в Крыму в первой половине 2019 года составил 16,4 тонны, что в 27 раз больше, чем в 2018 году.

Андрей Дедюхин, начальник департамента по рыболовству Министерства сельского хозяйства Республики Крым, рассказал, что растущий вылов беспокоит владельцев местных акваферм. Молодь мидии не импортируется из-за рубежа, как устрицы, а воспроизводится в Чёрном море. И если раньше учёные посчитали, что запасы достаточны для разрешения промышленного лова, то теперь поступают тревожные сигналы — личинок мидий почти не было на южном побережье острова в период размножения моллюсков, пишет РБК .

Председатель правления общественной организации «Черноморское объединение предприятий марикультуры» Сергей Татко подтвердил, что хозяйства на южном побережье и в Севастополе столкнулись с проблемами — например, на одной из ферм, рассчитанной на 250 тонн посадочного материала, не выросло ни одной товарной мидии. Некоторые фермеры уже переключились с разведения мидий на устрицы.

Как писал News.ru ранее, Всемирный фонд дикой природы в России (WWF) считает возможной промышленную добычу краба-стригуна в Карском море. Свою позицию зоозащитники объясняют тем, что тот является «вселенцем».