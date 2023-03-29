Полковник Росгвардии Волков при обыске спрятал телефон в стиральной машине

Фото: Nikolay Gyngazov/Russian Look/Global Look Press

В ходе обыска квартиры начальника отдела морского управления Росгвардии Сергея Волкова его телефон был найден в отсеке для порошка стиральной машины, передает РИА Новости. Волкова арестовали до 17 мая по обвинению в превышении должностных полномочий. Его подозревают в закупке некорректно работавших комплексов «Орел-БПЛА» для защиты Крымского моста.

Следствие утверждает, что Волков согласовал поставку комплексов с ухудшенными характеристиками. Однако адвокат заявил, что проблема состоит в недостающем дополнительном агрегате, который не был в составе модернизированного комплекса, заказанного Волковым. Росгвардия отказалась от использования данных комплексов через месяц после их ввода в эксплуатацию.

Контракт на поставку систем «Орел-БПЛА» был заключен в октябре 2020 года с отгрузкой к декабрю 2021-го. Сумма составила 395,4 млн рублей, которая вменяется Волкову в качестве ущерба.

Ранее Ленинский районный cуд Кирова приговорил к двум с половиной годам лишения свободы бывшего главу администрации Илью Шульгина по делу о махинациях с дорожными кaмерами видеонаблюдения. Соучастник экс-мэра — бывший руководитель городского управления дорожной и парковой инфраструктуры Алекcей Ишутинов — приговорен судом к полутора годам лишения свободы.