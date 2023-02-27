Экс-глава Кирова получил срок за махинации с дорожными камерами

Фото: Администрация города Кирова

Илья Шульгин

Ленинский районный суд города Кирова приговорил к двум с половиной годам лишения свободы бывшего главу администрации Илью Шульгина по делу о махинациях с дорожными камерами видеонаблюдения, сообщается на сайте региональной прокуратуры. Соучастник экс-мэра — бывший руководитель городского управления дорожной и парковой инфраструктуры Алексей Ишутинов — приговорен судом к полутора годам лишения свободы.

Суд признал экс-чиновников виновными по статье о злоупотреблении служебными полномочиями. Согласно материалам уголовного дела, в конце 2019 года они незаконно согласовали приемку и последующую поставку 20 некачественных видеокамер в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Состояние оборудования явно не соответствовало техническому заданию заключенного муниципального контракта, что влекло односторонний отказ от исполнения контракта. В результате совместных действий соучастников <...> причинен материальный ущерб в размере, превышающем 21 млн рублей, — говорится в сообщении.

В прокуратуре добавили, что приговор суда в законную силу пока не вступил. Когда это произойдет, осужденные отправятся в колонию общего режима для отбывания наказания. Суд также запретил каждому из них в течение двух лет занимать должности на госслужбе и в органах местного самоуправления.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы приговорил к восьми годам колонии строгого режима бывшего начальника управления имуществом спецпроектов (УИСП) Минобороны России Андрея Тулупова. Он был признан виновным в махинациях с поставками медоборудования в период пандемии и в коррупции.