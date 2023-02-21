Политолог назвал выступление Путина сеансом психотерапии Политолог Светов назвал выступление Путина сеансом психотерапии

Фото: Сергей Савостьянов/POOL/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным посланием Федеральному собранию

В ходе своего выступления к Федеральному собранию президент России Владимир Путин показал вектор развития России и ее потенциал, объяснил политолог Юрий Светов. Он рассказал «МК в Питере», что, по его мнению, любое обращение президента — это «сеанс положительной психотерапии».

Всегда встреча Путина с прессой и выступления с посланиями — это сеанс положительной психотерапии. Когда без пафоса, а с конкретными цифрами он показывает обществу, как мы развиваемся и справляемся со сложностями. Что у нашей страны есть вектор развития, несмотря на проблемы, которые нам создают наши партнеры в кавычках, — пояснил политолог.

По словам эксперта, Путин уделил внимание тому, что даже в условиях специальной военной операции на Украине и антироссийских санкций Россия справляется с проблемами и продолжает свое развитие. Светов уточнил, что у России достаточно внутренних источников, чтобы специалисты занимались экономикой, наукой, образованием и сельских хозяйством.

Депутат Госдумы Сергей Колунов ранее заявил, что жизнь россиян после выступления Путина улучшится. Он объяснил это тем, что президент выделил средства на развитие сферы ЖКХ, что положительно отразится на быте граждан. По словам парламентария, также позитивно скажется программа льготного арендного жилья для сотрудников ОПК.