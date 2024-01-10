Политолог дал оценку поездке Путина на Чукотку Политолог Мезюхо: визит Путина на Чукотку показал приоритеты развития России

Фото: Andrey Ivanov/Global Look Press

Над горами Чукотки

Рабочая поездка президента России Владимира Путина на Чукотку является продуманным решением, которое демонстрирует будущие приоритеты развития государства, заявил в беседе с «Царьградом» политолог, руководитель Крымской общественной организации «Центр политического просвещения» Иван Мезюхо. По его словам, глава государства продемонстрировал, что Дальний Восток стал одним из приоритетных направлений курса страны.

Федеральный центр в большей степени стал обращать внимание на регионы Дальнего Востока, Севера, смотреть в сторону азиатских государств в плане экономического и политического сотрудничества. Поэтому в этом визите много символизма как внутриполитического, так и внешнеполитического характера, — высказал мнение эксперт.

По его словам, Россия, несмотря на западные санкции, переориентируется на сотрудничество с азиатскими странами и создает на Дальнем Востоке геополитический центр притяжения. Кроме того, страна реализует различные программы по развитию северных регионов. Фактически президент задает новый приоритетный вектор экономического развития государства, резюмировал политолог.

Владимир Путин прибыл на Чукотку в среду, 10 января. Он посетил регион впервые за годы своего президентства.