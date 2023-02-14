Политолог Брутер обесценил «великие дела» Кулебы на 24 февраля

Фото: Ukrainian Presidential Pool / Keystone Press Agency / Global Look Press

Политолог Владимир Брутер рассказал URA.RU, что «великие события» в международной политике 24 февраля, анонсированные главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, могут быть связаны с очередным осуждением РФ через Генассамблею ООН. По его словам, украинская сторона может также активизироваться и провести боевые действия или провокации в России. Эксперт добавил, что это все, что «есть у украинской стороны».

Они проведут очередное решение через Генассамблею ООН, осуждающее Россию и на этом все закончится, если мы говорим о Нью-Йорке. Попробуют каким-то образом поменять или напрячь ситуацию на линии фронта. Возможно, попробуют провести какие-то акции внутри российской территории, — сказал Брутер.

Он допустил, что военное руководство Украины может провести удар по Крыму.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор ранее заявил, что в скором времени иностранных наемников, сражающихся на стороне Вооруженных сил Украины в зоне проведения Россией специальной военной операции, ждет «большая чистка». По его словам, украинская армия «истекает кровью», а западное оружие не поможет киевскому руководству. Он выразил уверенность в том, что Украина потерпит поражение.