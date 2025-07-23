Покровск, Варачино, Мирноград: хорошие и плохие новости фронта СВО 23 июля

Вооруженные силы России продолжают наступление на различных участках фронта, сообщают военкоры. Какие последние новости об этом известны сегодня, 23 июля? Что происходит у Владимировки, Варачино, Волчанска, Мирнограда, Мелового, Малой Токмачки, Кондратовки, Темировки, Покровска, Панковки, Полтавки, Русина Яра, Зеленого Гая, Юнаковки, Щербиновки, Шахово, Яблоновки?

WarGonzo

«Донецкий фронт: поступают сообщения о начале боев за Покровск. Параллельно ВС РФ продолжают наступление на Русин Яр и Полтавку. По сведениям отдельных источников, освобождена Владимировка, также ВС РФ вошли в Шахово, западнее начали штурм Никаноровки. ВС РФ продолжают расширять выступ к северу от Мирнограда. Идут бои в районе Маяка и Панковки. Харьковское направление: продолжаются бои в районах населенных пунктов Волчанск, Гатище и Меловое», — пишет Telegram-канал WarGonzo.

На Запорожском фронте поступают сообщения об уличных боях в Малой Токмачке, российские штурмовики пробиваются к центру села, сообщили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

«Два майора»

На Сумском направлении российские военные продемонстрировали флаг в населенном пункте Варачино, где долгое время идут тяжелые бои, сообщает Telegram-канал «Два майора». Также ВС РФ пробиваются в Юнаковке, не прекращаются ожесточенные бои в районе Кондратовки, уточнили военкоры.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru

«На Константиновском направлении после сообщений Минобороны России об освобождении населенного пункта Белая Гора российские военные показали в селе флаг. Данное направление с Дылеевки (севернее Дзержинска), по оценкам противника, предоставит армии России простор для действий. Расширяется зона контроля у Яблоновки. На Покровском (Красноармейском) направлении ВС РФ закрепляются в Зверево. На Южно-Донецком направлении группировка „Восток“ создает сплошную зону контроля к югу и востоку от Зеленого Гая. Идет продвижение к Малиновке. Взяты позиции ВСУ у Темировки», — пишет Telegram-канал «Два майора».

Минобороны РФ эту информацию не комментировало, но подтвердило освобождение села Варачино.

«Подразделения группировки войск „Север“ в результате активных действий освободили населенный пункт Варачино Сумской области», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

«Дневник десантника»

Подразделения ВДВ РФ зачистили четыре строения в Юнаковке, а также выбили ВСУ из нескольких опорных пунктов в прилегающих лесных массивах, сообщает Telegram-канал «Дневник десантника».

«Ставропольские десантники продолжают уничтожение техники ВСУ на Запорожском направлении. На Константиновском направлении есть успехи и у бойцов 103-го и 20-го полков, которые в ходе боев освободили южную часть Щербиновки», — отметили военкоры.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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