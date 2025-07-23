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23 июля 2025 в 09:55

«Лисьи норы» не спасли ВСУ в лесах у Кременной

Марочко: ВС России сумели взять под контроль около 1 га леса у Кременной

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

Российские военные добились успеха в районе Кременной Луганской Народной Республики и взяли под контроль территорию площадью около гектара в местном лесу, сообщил в своем Telegram-канале военный эксперт Андрей Марочко. По его данным, украинские формирования активно использовали так называемые «лисьи норы» — хорошо замаскированные укрытия. Там продолжают скрываться отдельные группы военнослужащих ВСУ.

В ходе освободительных действий нашим военнослужащим удалось выбить противника с опорного пункта, расположенного в кременском лесу западнее Шипиловки в ЛНР. После зачистки местности под наш контроль перешло около 1 га леса, — отметил Марочко.

Ранее российские военные успешно отразили три атаки украинских формирований в районе Торского Донецкой Народной Республики. Это позволило российским подразделениям закрепиться в восточной части населенного пункта. Дополнительным успехом стало взятие под контроль двухкилометрового участка автодороги, ведущей к Кременной в ЛНР.

До этого Марочко сообщал, что на границе Курской и Сумской областей продолжаются столкновения. Украинские войска активизировали попытки прорыва в Теткинском и Глушковском районах, однако все атаки успешно отбиваются российскими подразделениями.

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Андрей Марочко
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