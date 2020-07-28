Поезда из Симферополя в Сочи и Ростов-на-Дону отправятся 11 августа

https://static.news.ru/photo/45ece3de-d0bc-11ea-a0c9-fa163e074e61_660.jpg Фото: grandexpress_official/instagram.com

Поезда из Симферополя в Краснодарский край и Ростовскую область отправятся в августе. Об этом сообщили в компании «Гранд Сервис Экспресс», которая осуществляет пассажирские железнодорожные перевозки на Крымский полуостров.

Там уточнили , что поезда из Симферополя будут курсировать раз в три дня. Время в пути из Симферополя в Сочи составит 19 часов, а в Ростов-на-Дону — 11.

При этом каждый такой состав с фирменным названием «Таврия» будет фактически состоять из двух поездов. Он проследует до станции Разъезд 9 км, где вагоны расцепят. Одна половина под номером 315/316 отправится до станции Адлер через Краснодар, Горячий Ключ и Туапсе. Вторая половина состава под номером 415/416 отправится в Ростов-на-Дону через станции Тимашевская и Староминская.

Первый состав отправится 11 августа в 19:10 с железнодорожного вокзала Симферополя и прибудет в Адлер на следующий день в 16:42, а в Ростов-на-Дону в 11:56.

Ранее NEWS.ru писал, что что запуск новых поездов в Крым был отложен из-за пандемии коронавируса. 20 июля отправился первый состав из Симферополя в Вологду.