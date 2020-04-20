Запуск новых поездов в Крым отложен из-за кронавируса

https://static.news.ru/photo/3ea811a4-8308-11ea-b461-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Запуск девяти поездов в Крым, который был запланирован на весну 2020 года, перенесён на неопределённый срок из-за эпидемии коронавируса. Тем, кто уже приобрёл билеты, деньги будут возвращены.

Такое решение принял оператор железнодорожных перевозок — компания «Гранд Сервис Экспресс», передаёт ТАСС. Предполагалось, что составы начнут курсировать из Москвы, Екатеринбурга, Кисловодска, Мурманска в Севастополь, а также из Москвы и Санкт-Петербурга в Евпаторию и Феодосию.

Возврат билетов осуществляется по месту их приобретения в течение 30 дней с даты отменённого поезда. При этом суммы будут компенсированы полностью, без взимания сбора.

Помимо этого, прорабатывается вопрос альтернативных способов доставки пассажиров от станций на территории Крыма до конечного пункта назначения.

Ранее, как писал NEWS.ru, Российские железные дороги отменили 76 поездов дальнего следования, которые были назначены на летний сезон. Помимо этого, отменены 53 дополнительных поезда, предполагавшихся на майские праздники.