РЖД отменили 76 летних поездов

Российские железные дороги отменили 76 поездов дальнего следования, которые были назначены на летний сезон. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.
Также отменяются 53 дополнительных поезда, назначавшихся на майские праздники.
Ранее стало известно, что компания «Аэрофлот» перестала продавать билеты на международные рейсы, запланированные на первые летние месяцы. В частности, нельзя купить билеты в Нью-Йорк, Стамбул, Гавану и другие города мира на даты ранее 1 августа.
Согласно прогнозной математической модели Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, пик заболеваемости коронавирусом в столице следует ожидать в середине мая, писал NEWS.ru. В регионах, как не раз отмечала главный санитарный врач России Анна Попова, распространение COVID-19 идёт с отставанием.
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