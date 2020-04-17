РЖД отменили 76 летних поездов

https://static.news.ru/photo/d0d8785e-80cc-11ea-bd0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские железные дороги отменили 76 поездов дальнего следования, которые были назначены на летний сезон. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

Также отменяются 53 дополнительных поезда, назначавшихся на майские праздники.

Ранее стало известно, что компания «Аэрофлот» перестала продавать билеты на международные рейсы, запланированные на первые летние месяцы. В частности, нельзя купить билеты в Нью-Йорк, Стамбул, Гавану и другие города мира на даты ранее 1 августа.

Согласно прогнозной математической модели Института вычислительной математики и математической геофизики СО РАН, пик заболеваемости коронавирусом в столице следует ожидать в середине мая, писал NEWS.ru. В регионах, как не раз отмечала главный санитарный врач России Анна Попова, распространение COVID-19 идёт с отставанием.