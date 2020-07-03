Первый поезд из Симферополя отправится в Вологду 20 июля

https://static.news.ru/photo/15d138d0-bd39-11ea-978b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Гранд Экспресс/facebook.com

Отправление первого поезда из Симферополя в Вологду запланировано на 20 июля. Отъезд обратно состоится через три дня.

По данным пресс-службы компании «Гранд сервис экспресс», поезд № 552/551 Симферополь — Вологда будет курсировать раз в три дня и следовать такие города, как Данилов, Ярославль, Иваново, Ковров, Дзержинск, Арзамас, Пенза, Ртищево, Поворино.

Первый состав отправится из Симферополя 20 июля в 00:55 и прибудет 22 июля, в 15:26. В обратный путь поезд отправится 23 июля в 04:16 и доставит пассажиров в Симферополь 25 июля к 16:10.

Купить билеты можно на официальном сайте grandtrain.ru, в мобильном приложении «ГСЭ Билеты», в кассах дальнего следования ж/д вокзалов, в кассах и на сайтах агентов продаж.

В компании отметили, что пассажирам доступны купейные, плацкартные вагоны и вагон-ресторан с русской и европейской кухней.

Вагоны оборудованы всем необходимым и современным оборудованием, и удивят даже требовательного пассажира, — отмечается в сообщении.

Так, каждое место оборудовано личным освещением с двумя режимами, которые можно настроить индивидуально, а также розетки и USB-разъёмы для подзарядки гаджетов. В автоматическом режиме работает климат — контроль, имеются биотуалеты.

В пресс-службе добавили , что с конца мая было принято увеличить глубину продажи билетов на курсирующие поезда до 90 суток. Кроме того, пассажиры «Таврий» могут воспользоваться стыковочными маршрутами с автобусами и пригородными поездами.

Ранее NEWS.ru писал, что скорый поезд № 1/2 «Россия» из Владивостока в Москву с плацкартными и купейными вагонами с душем в РЖД сделали ежедневным. Поезд, проходящий по Транссибирской магистрали, прежде отправлялся в дорогу трижды в неделю.