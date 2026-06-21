Для любого человека тишина в доме — не прихоть, а необходимость. Отдохнуть после обеда, спокойно почитать книгу или просто выспаться ночью — всему этому могут помешать шумные соседи. К счастью, в Вологодской области действует закон о тишине, который защищает право каждого жителя на покой. Разберемся, со скольких до скольких можно шуметь в Вологде и куда жаловаться на шумных соседей.

Когда шуметь нельзя: ночные часы и время для отдыха

В Вологодской области действует очень важное правило: с 22:00 до 07:00 шуметь строго запрещено. Это правило действует одинаково во все дни недели — в будни, выходные и праздники. Только в новогоднюю ночь, с 31 декабря на 1 января, разрешается немного пошуметь и запустить фейерверки. В остальные дни закон един для всех.

А как же днем? Пока в Вологодской области нет отдельного закона о «тихом часе», хотя такие разговоры идут. Некоторые жители предлагают сделать перерыв на тишину с 13:00 до 15:00, чтобы маленькие дети могли спокойно поспать. Но пока это только предложение. Однако даже днем стоит помнить о соседях: если в доме есть малыши или пожилые люди, лучше лишний раз не шуметь из уважения к ним.

Когда можно делать ремонт

Ремонт — головная боль для соседей. В Вологодской области закон о тишине четко говорит: сверлить, стучать, долбить стены и делать другие шумные работы можно только днем, но ни в коем случае не ночью — с 22:00 до 07:00. В остальное время — пожалуйста, но лучше предупреждать соседей заранее, если ремонт затягивается на несколько дней.

В законе есть и исключение: если случилась авария, прорвало трубу или нужно спасать людей, то шум в ночное время разрешен. Но это уже крайние случаи.

Закон о тишине в Вологде и Вологодской области: правила 2026 года Фото: Shutterstock/FOTODOM

Что именно считается нарушением

Закон перечисляет, какие действия в ночное время считаются нарушением. Это не только громкая музыка из колонок или работающего телевизора. Сюда же относятся крики, свист, громкое пение, игра на музыкальных инструментах. Даже если у соседа сработала автомобильная сигнализация, и он не спешит ее отключить, это тоже нарушение. Для многих пенсионеров, чьи окна выходят во двор, ночные «концерты» машинных сигнализаций становятся настоящим мучением.

При этом закон не касается аварийных служб, которые работают ночью, чтобы устранить последствия аварий или стихийных бедствий. Также разрешены официальные праздничные мероприятия и работа ресторанов и клубов, если они не нарушают покой жителей.

Сколько придется заплатить за шум

За нарушение тишины в Вологодской области предусмотрен штраф. В 2025 году его размеры увеличили. Теперь, если человек впервые нарушил тишину, ему грозит штраф от 1000 руб. Если же он попался на этом же нарушении второй раз в течение года, сумма вырастает до 5000 руб.

Для начальников и руководителей организаций штрафы выше: от 2000 до 5000 руб. за первое нарушение и от 5000 до 10 000 руб. за повторное. А для организаций — и того больше: от 5000 до 10 000 руб. за первый раз и от 10 000 до 20 000 руб. за повторный.

Важно знать: закон действует не только в квартирах, но и в подъездах, во дворах, на детских и спортивных площадках, в парках и скверах. Даже на даче или в садоводческом товариществе ночью тоже нужно соблюдать тишину.

Куда жаловаться на шумных соседей в Вологде

Если соседи шумят, а мирный разговор не помогает, не нужно терпеть. Закон на вашей стороне. Первым делом можно попробовать еще раз вежливо поговорить. Иногда человек просто не понимает, что мешает. Если разговор не дал результата, нужно вызывать полицию. Звоните по номеру 102 с мобильного телефона или 02 со стационарного. Объясните, где и кто шумит. Постарайтесь позвонить именно тогда, когда шум особенно силен. Приехавшие полицейские составят протокол. Только в Вологде и Череповце за год составляют больше 1500 таких протоколов.

Закон о тишине в Вологде и Вологодской области — 2026: со скольких до скольких можно шуметь Фото: Shutterstock/FOTODOM

Можно также обратиться к своему участковому. Его телефон обычно висит на доске объявлений в подъезде. Участковый может провести беседу, а при повторных жалобах тоже выпишет штраф. Если и это не помогает, и соседи продолжают шуметь, жалуйтесь в прокуратуру.

Как правильно доказать нарушение

Чтобы ваша жалоба сработала, нужно доказать факт шума. Самый надежный способ — записать шум на диктофон или снять на видео. На записи должны быть видны дата и время, а также понятно, откуда идет шум. Если другие соседи тоже страдают от этого шума и готовы подтвердить, возьмите их контактные данные. Чем больше свидетелей, тем лучше.

Если вы пишете письменную жалобу в полицию, составьте ее в двух экземплярах. Один отдайте, а на втором попросите поставить отметку о принятии. Если шум повторяется изо дня в день, заведите дневник: записывайте дату, время, сколько минут или часов длился шум, какой именно шум был (музыка, сверление, крики). Этот дневник пригодится в полиции и в суде.

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