Поезд «Россия» из Владивостока в Москву стал ежедневным

https://static.news.ru/photo/5394d8a6-bbff-11ea-9b8d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Скорый поезд № 1/2 «Россия» из Владивостока в Москву с плацкартными и купейными вагонами с душем в РЖД сделали ежедневным. Поезд, проходящий по Транссибирской магистрали, прежде отправлялся в дорогу трижды в неделю.

Теперь он заменит в расписании поезд № 99/100 Москва — Владивосток. В маршруте следования появится почти 70 новых остановок, что позволит сделать «Россию» доступнее для жителей некоторых отдалённых городов, сообщает РИА Новости.

Рейсы из Владивостока начинают ходить по новому расписанию со 2 июля, из Москвы — с 9 июля.

Все составы поезда «Россия» сформированы из вагонов нового поколения. Они оборудованы системами климат-контроля, вендинговыми автоматами, экологически чистыми санитарными комнатами. Одной из технических новинок является система очистки и обеззараживания воздуха, установленная в вагонах.

Ранее NEWS.ru сообщал, что глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о дополнительных скидках на железнодорожные билеты для учащихся школ. Согласно документу, билеты на проезд в двухэтажных пассажирских вагонах с четырёхместными купе для детей старше 10 лет можно будет приобрести за 50% стоимости. Скидка будет действовать в период с 1 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря.