Мишустин утвердил дополнительные скидки на билеты для школьников

https://static.news.ru/photo/15ce75ea-b1ff-11ea-bcda-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о дополнительных скидках на железнодорожные билеты для учащихся школ.

Согласно документу, билеты на проезд в двухэтажных пассажирских вагонах с четырёхместными купе для детей старше 10 лет можно будет приобрести за 50% стоимости.

Скидка будет действовать в период с 1 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря. Ранее она предоставлялась школьникам для проезда в общих и плацкартных вагонах поездов дальнего следования.

Принятое Правительством решение повысит доступность поездок железнодорожным транспортом, — сообщается на сайте кабмина.

Ранее NEWS.ru писал, что ОАО «РЖД» продлило возможность дистанционной сдачи билетов на поезда дальнего следования отправлением до 1 июля. Для возврата билета пассажиру необходимо предоставить в информационно-сервисный центр РЖД свои данные, информацию о поездке и согласовать пункт продажи, где в течение полугода он сможет вернуть деньги за отменённую поездку. Вернуть билет в кассу могут также близкие люди пассажира. Для этого необходима письменная доверенность.