РЖД продлевает срок возврата билетов на поезда дальнего следования онлайн

https://static.news.ru/photo/97154b16-952a-11ea-aedb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) продлила возможность дистанционной сдачи билетов на поезда дальнего следования отправлением до 1 июля. Ранее билет можно было вернуть на поезд отправлением до 1 июня.

Для возврата своего билета пассажир может обратиться в информационно-сервисный центр РЖД, предоставить оператору свои данные, информацию о поездке и согласовать пункт продажи, где в течение полугода он сможет вернуть деньги за отменённую поездку.

Также билет смогут вернуть в кассу близкие люди пассажира на основании письменной доверенности.

Как ранее писал NEWS.ru, РЖД до 28 мая продлевает действие временной схемы рассадки пассажиров с учётом социальной дистанции в поездах дальнего следования, а также в скоростных «Ласточках», «Стрижах» и «Сапсанах».