РЖД до конца мая продлили действие временной схемы рассадки пассажиров

https://static.news.ru/photo/61c4017a-9447-11ea-8371-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ОАО «Российские железные дороги» до 28 мая продлевает действие временной схемы рассадки пассажиров с учётом социальной дистанции в поездах дальнего следования, а также в скоростных «Ласточках», «Стрижах» и «Сапсанах».

При оформлении проездных документов в купейные вагоны поездов дальнего следования пассажиры размещаются не более двух человек в купе, в плацкартных — не более трёх в одном отсеке, — говорится в сообщении РЖД.

На семьи, а также в случае оформления четырёх мест в одном заказе эти правила не распространяются.

Новую схему продажи билетов с учётом дистанции РЖД ввели в апреле, затем её действие продлили на период майских праздников. В компании уточнили, что если билеты были приобретены до введения новой схемы, пассажиры имеют право занять места согласно оплаченному заказу.

Как писал NEWS.ru, временный график движения высокоскоростных поездов «Сапсан» между Москвой и Санкт-Петербургом продлили до 28 мая. Как сообщили в РЖД, решение принято в связи со снижением спроса на поездки на фоне неблагоприятной эпидемиологической ситуации. С 12 по 28 мая между Москвой и Санкт-Петербургом ежедневно будут курсировать восемь рейсом в утренние и вечерние часы. В пятницу и воскресенье количество рейсов будет увеличено до двенадцати.