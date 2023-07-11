Поддубный заявил о важной победе под Кременной: что пишут военкоры 11 июля Блогеры и журналисты обсуждают последние новости СВО

Фото: РИА Новости

Военнослужащий ВС РФ на Артемовском тактическом направлении

Военные корреспонденты и блогеры сообщают о продвижении ВС РФ под Кременной, больших потерях ВСУ в Запорожье и сбитом украинском Су-25 под Херсоном. Как прогнозирует репортер Андрей Руденко, Украина из-за роста организованной преступности может опуститься до уровня Сомали. Подробнее о проблемах, которые освещают военкоры, — в материале NEWS.ru.

Сладков: «ВСУ не считает убитых в Запорожье»

Военный корреспондент Александр Сладков сообщил, что ВСУ несут большие потери на Ореховском направлении в Запорожской области.

«Статистика потерь ВСУ не может быть названа прямо сейчас. Только за вчерашний световой день на участке ответственности лишь одной дивизии 58-й армии МО России мы уничтожили: три танка, три артиллерийских орудия, три пикапа, одну инженерную машину разминирования и 15 БМП противника», — отмечает журналист.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости Тело солдата ВСУ в центре Артёмовска

Ранее во вторник председатель местного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что ВСУ возобновили наступление в Запорожской области.

Руденко: «Украина быстро скатится к уровню Сомали без денег Запада»

Военный репортер Андрей Руденко отмечает рост организованной преступности и бандитизма на Украине. Без финансовой помощи Запада страна быстро превратится в Сомали, прогнозирует военкор.

«Обезвоженная войной Украина без обильных подачек с Запада быстро скатится к уровню Сомали. Парни создадут банды и будут брать силой все, что им понравится, — благо оружия для этого у них будет предостаточно. Главное, помешать им будет некому. Прекрасное будущее, за которое скакала вся страна», — рассуждает журналист.

Коц: «СБУ задержала настоятеля храма УПЦ в Бородянке за коллаборационизм»

Военный корреспондент Александр Коц рассказал, что настоятеля храма УПЦ св. Архистратига Михаила в селе Бородянке отца Виктора задержала Служба безопасности Украины (СБУ). Бородянка находится в Бучанском районе под Киевом.

«Отца Виктора обвиняют в „содействии в принудительном вывозе в Беларусь почти 100 жителей Киевской области“. Я помню этого священника. Познакомились, когда в феврале-марте прошлого года мы работали в Киевской области. Разумеется, никого принудительно никуда не эвакуировали. И уж тем более не священник занимался эвакуацией», — подчеркивает Коц.

На Виктора Талька заведено уголовное дело по статье «коллаборационная деятельность», ему грозит лишение свободы на срок до пяти лет, уточнили в СБУ. В 2022 году отца Виктора уже задерживали после интервью с российскими журналистами.

Куликовский призвал пересмотреть миграционную политику в РФ

Военный эксперт Герман Куликовский, комментируя резонансное нападение в подмосковной Электростали, призывает навести порядок в миграционной политике России.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Начавшаяся почти полтора года назад СВО выявила, что у нас далеко не все так радужно в области обороны, как мы думали. Представляю, какие „картины Босха“ мы обнаружим, когда примемся за расчистку Авгиевых конюшен миграционного вопроса. Пример Европы, как говорится, у нас перед глазами. Посмотрим, чем все это закончится», — предупреждает Куликовский.

Подозреваемые в нападении были задержаны в Подмосковье и Калужской области.

Ходаковский: «Ясиноватский машзавод возрождается после прилетов»

Замглавы Росгвардии в ДНР Александр Ходаковский обратил внимание на Ясиноватский машиностроительный завод — одно из немногих гражданских производств, которое продолжает работать в ДНР.

«Многострадальный Ясиноватский машзавод — как птица Феникс: всякий раз возрождается после прилётов, пожаров, разрушений. В самые трудные годы руководству завода удавалось сохранить коллектив и технологии. Пожалуй, это одно из немногих производственных предприятий, которое посвящено мирному труду и сохраняет свой потенциал. Это тоже борьба, это тоже Донбасс — за этим нужно следить, чтобы понять, как мы живём», — отметил Ходаковский.

Котенок: «В России нужно проводить КТО из-за диверсантов»

Военный эксперт Юрий Котенок призвал к системной контртеррористической операции на территории России — она нужна для борьбы с диверсантами. Так он отреагировал на убийство замначальника отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого — бывшего командира подводной лодки, который участвовал в СВО.

«Волна террора нарастает. В Краснодаре убит бывший командир подводной лодки. Выследили и цинично убили во время утренней пробежки. До этого была убита Дарья Дугина, затем мой боевой товарищ Максим Фомин. Как остановить волну террора? Только с помощью контртеррора. Будет логично, если СВО со временем перерастет в КТО со всеми вытекающими последствиями. Но проводить её нужно не только в зоне боевых действий, но и по всей территории РФ», — считает Котенок.

Поддубный: «ВСУ потеряли устойчивость под Кременной»

Военный корреспондент Евгений Поддубный сообщает, что ВС РФ ведут бои за населенный пункт Торское под Кременной. По его словам, на некоторых участках оборона ВСУ потеряла устойчивость.

Фото: МО Украины

«Противник признает в открытых источниках, что бои идут за Торское. Российские подразделения впервые с лета 2022 года так глубоко вклинились в оборону противника на этом направлении. Заигравшись в наступление, Генштаб ВСУ упустил ситуацию в районе Кременной. Судя по сообщениям, устойчивость в обороне на некоторых участках фронта подразделения ВСУ потеряли», — подчеркивает Поддубный.

«Архангел спецназа»: «Российские десантники зашли в Торское»

Telegram-канал «Архангел Спецназа» подтверждает информацию, что ВС РФ продвинулись в районе Торского.

«Российские десантники зашли в Торское и активно продвигаются для дальнейших наступательных действий на Краснолиманском направлении. Плотно работает в след противнику наша артиллерия и операторы дронов камикадзе», — сообщили авторы.

Рожин: «ВС РФ заняли часть поселка Торское»

Военный аналитик Борис Рожин уточняет, что часть Торского уже находится под контролем ВС РФ.

«Исходя из данных геолокации, подразделения ВС РФ заняли как минимум часть посёлка, приблизившись вплотную в посёлку Заречное. Враг накрывает поселок неуправляемыми боеприпасами — это говорит или про наплевательское отношение к обороняющимся там вэсэушникам, или о значительно больших освобождённых территориях», — подчеркнул эксперт.

«Рыбарь»: «Су-25 ВВС Украины сбит под Херсоном»

Telegram-канал «Рыбарь» рассказывает об обстановке в районе Антоновского моста под Херсоном, где продолжают удерживать позиции малочисленный украинский десант.

«В районе Антоновского моста ВСУ продолжают удерживать плацдарм. В ночь на 10 июля из Антоновки две группы были переброшены на быстроходных катерах под мост. Прикрытие обеспечивают расчеты артиллерии и минометов из Садового и Херсона. В то же время ДРГ противника высадилась западнее железнодорожного моста на острове Алексеевский. Для поддержки пехоты два штурмовика Су-25 били по позициям ВС РФ у Днепра. И один из них был сбит расчетом ПЗРК „Верба“ у Тягинки», — сообщают авторы «Рыбаря».

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