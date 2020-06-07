Почти четыре тысячи человек вылечились от коронавируса в России за сутки

https://static.news.ru/photo/b979908a-a95d-11ea-827a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились 3 957 человек. Общее число выздоровевших увеличилось до 230 688 человек.

По состоянию на понедельник, 8 июня, в России зарегистрировано 476 658 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. 230 688 пациентов выздоровели. Ещё 5 971 человек умер.

В мире заражены 7 139 996 человек (21 116 за последние сутки), выздоровели 3 465 851 (12 782 за последние сутки), погибли 408 042 (1 266 за последние сутки)

Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Как ранее писал NEWS.ru, за прошедшие сутки коронавирус выявили у 8 985 жителей российских регионов. Общее число заразившихся COVID-19 в стране выросло до 476 658 человек.