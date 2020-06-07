Почти четыре тысячи человек вылечились от коронавируса в России за сутки

В России за минувшие сутки от коронавирусной инфекции вылечились 3 957 человек. Общее число выздоровевших увеличилось до 230 688 человек.
По состоянию на понедельник, 8 июня, в России зарегистрировано 476 658 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. 230 688 пациентов выздоровели. Ещё 5 971 человек умер.
В мире заражены 7 139 996 человек (21 116 за последние сутки), выздоровели 3 465 851 (12 782 за последние сутки), погибли 408 042 (1 266 за последние сутки)
Об этом сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.
Как ранее писал NEWS.ru, за прошедшие сутки коронавирус выявили у 8 985 жителей российских регионов. Общее число заразившихся COVID-19 в стране выросло до 476 658 человек.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен