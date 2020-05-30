Площадку для репетиций парада будут ежедневно дезинфицировать

https://static.news.ru/photo/d1fdb040-a260-11ea-8f44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Войска радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Минобороны РФ уже начали дезинфекцию мест проживания участников парада Победы. Площадку для репетиций парада в подмосковном Алабине дезинфицировать будут ежедневно после начала тренировок с 8 июня.

С 8 июня подразделения РХБЗ приступят к ежедневной спецобработке на парадной площадке в Алабине, — сообщили ТАСС в Минобороны.

В настоящее время 34 расчёта мобильных комплексов аэрозольной дезинфекции КДА и авторазливочных станций АРС-14КМ дезинфицируют территории воинских частей и образовательных учреждений, где будут проживать иногородние участники парада. В общей сложности им предстоит обработать более 90 общежитий и столовых, свыше 150 тыс. кв. метров внутренних помещений, более 60 тыс. кв. метров площадей и дорог, 370 единиц автотехники, задействованной в перевозке парадных расчётов.

Как писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому военные парады и салюты в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне будут проведены 24 июня 2020 года. Ранее он объявил 24 июня 2020 года выходным, а 26 мая приказал начать подготовку к параду.

В параде Победы на Красной площади примут участие около 15 тысяч офицеров и солдат, а также 400 единиц наземной и воздушной техники. Некоторые подразделения из регионов, где эпидемиологическая ситуация остаётся сложной, будут заменены на расчёты Западного военного округа и столичного гарнизона. Заболевших COVID-19 заменят на тех, кто готовится к маршу в резерве. В параде также примет участие батальон из 30 легендарных танков Т-34. Общее время парада составит около полутора часов.