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Песков высказался о возможности прямого столкновения РФ и НАТО

13:38, 28 февраля 2022
Песков высказался о возможности прямого столкновения РФ и НАТО Фото: MOD Russia/Global Look Press
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Высказывания о возможности конфликта и даже прямого столкновения РФ и НАТО неприемлемы, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его ловам, подобные заявления делали представителей на разных уровнях, передаёт ТАСС

Считаем это абсолютно неприемлемым, я не буду даже называть авторов таких высказываний, хотя это была министр иностранных дел Великобритании,отметил официальный представитель Кремля.

Накануне глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что если Россия не остановит свои действия на Украине, то ситуация может перерасти в конфликт с НАТО. Она также предупредила, что под угрозой в конечном счёте могут оказаться страны Балтии, Польша и Молдова. Трасс при этом подчеркнула, что те экономические жертвы, которые может понести Европа, будут несравнимы с потерями Украины.

Днём 27 февраля Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и главой Генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Он подчеркнул, что высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают не только нелегитимные санкции в экономической сфере, но и агрессивные высказывания в адрес РФ.

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