Песков высказался о возможности прямого столкновения РФ и НАТО

Высказывания о возможности конфликта и даже прямого столкновения РФ и НАТО неприемлемы, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По его ловам, подобные заявления делали представителей на разных уровнях, передаёт ТАСС

Считаем это абсолютно неприемлемым, я не буду даже называть авторов таких высказываний, хотя это была министр иностранных дел Великобритании, — отметил официальный представитель Кремля.

Накануне глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что если Россия не остановит свои действия на Украине, то ситуация может перерасти в конфликт с НАТО. Она также предупредила, что под угрозой в конечном счёте могут оказаться страны Балтии, Польша и Молдова. Трасс при этом подчеркнула, что те экономические жертвы, которые может понести Европа, будут несравнимы с потерями Украины.

Днём 27 февраля Путин на встрече с министром обороны Сергеем Шойгу и главой Генштаба Валерием Герасимовым приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Он подчеркнул, что высшие должностные лица ведущих стран НАТО допускают не только нелегитимные санкции в экономической сфере, но и агрессивные высказывания в адрес РФ.