Песков: РФ не выступала за прекращение сделки ОПЕК+ и настроена на диалог

https://static.news.ru/photo/47fb4f78-773c-11ea-8606-fa163e074e61_660.jpg Дмитрий Песков Фото: Ministry of Energy Russia/Global Look Press

Москва не являлась сторонницей прекращения сделки с ОПЕК+ и настроена на конструктивный переговорный процесс. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Сторонницей прекращения сделки ОПЕК+ Россия никогда не была, президент Путин и российская сторона в целом настроены на конструктивный переговорный процесс, который является безальтернативным для того, чтобы стабилизировать международный рынок энергоносителей, — сказал Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

Соглашение о сокращении добычи нефти с ОПЕК+ перестало действовать 1 апреля. После этого Саудовская Аравия отправила на экспорт сразу 15 танкеров, загруженных 18,8 млн баррелей нефти. Королевство таким образом начало реализовывать свои обещания нарастить добычу до максимума.

При этом продавать чёрное золото Эр-Рияд намеревался с огромными скидками. Такие решения королевства стали ответом на то, что РФ в начале марта отказалась принимать предложение Саудовской Аравии в рамках ОПЕК+ о сокращении добычи на фоне пандемии коронавируса. Всё это привело к обвалу котировок и кризису рынка углеводородов.

Как писал NEWS.ru, власти нефтедобывающей канадской провинции Альберта ведут переговоры с Соединёнными Штатами по поводу введения пошлин на импортируемую из России и Саудовской Аравии нефть.