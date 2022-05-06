Песков рассказал, кто в России знал о спецоперации до её начала Песков: с информацией о спецоперации знакомят ограниченный круг лиц

Фото dan-news.info

Лишь ограниченный круг лиц знал о подготовке спецоперации на Украине, сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, с подобной информацией знакомят «весьма ограниченный круг лиц» и добавил, что это нормальная практика секретности.

Естественно, информация о специальной военной операции не может широко распространяться накануне этой операции. Всегда с такой классифицированной информацией знакомят весьма и весьма ограниченный круг лиц, — сказал представитель Кремля.

Издание Bellingcat (организация, исполняющая функции иноагента) ранее заявило, что ближайшее окружение президента РФ Владимира Путина якобы не имело полной информации о начале специальной военной операции на Украине. Песков подчеркнул, что к информации этого издания нужно относиться осторожно.

Информацию Bellingcat нужно воспринимать через особенные фильтры, иногда с чувством юмора, а иногда как преднамеренную ложь и искажение реалий, — добавил он.

Ранее Песков опроверг слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что спецоперация на Украине затянулась. По его словам, операция продолжается в соответствии с планом.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что второй этап спецоперации следует проводить не только на территории республик Донбасса, но и по всей Украине. По его словам, это позволит прекратить беспорядки, а также пресечь продажу местным жителям оружия, поступающего из-за рубежа.