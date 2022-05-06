Песков опроверг слова Лукашенко о затянувшейся спецоперации на Украине Песков опроверг слова Лукашенко о затянувшейся спецоперации и сообщил, что она проходит по плану

Фото Maximilian Clarke/Keystone Press Agency/Global Look Press

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков опроверг слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что спецоперация на Украине затянулась, передаёт ТАСС. По его словам, операция продолжается в соответствии с планом.

Операция идёт по плану, — подчеркнул представитель Кремля.

Ранее президент Белоруссии предположил в интервью Associated Press, что действия России на Украине затянулись. Он уточнил, что не погружён в детали спецоперации и не может сказать, соответствуют ли действия российских военных первоначальному плану.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что второй этап спецоперации следует проводить не только на территории республик Донбасса, но и по всей Украине. По его словам, это позволит прекратить беспорядки, а также пресечь продажу местным жителям оружия, поступающего из-за рубежа.

В свою очередь украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что единственный способ обеспечить мир на Украине заключается в восстановлении суверенитета всей территории страны. Дипломат также заявил о необходимости остановить военную спецоперацию России для разрешения глобального продовольственного и экономического кризиса.