Песков: Путин не делал заявлений о своей кандидатуре на выборах в 2024 году

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Дмитрий Песков

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что на данный момент у главы государства много дел, и он не выражает никаких предвыборных или электоральных настроений. В интервью газете «Известия» он отметил, что ближе к концу текущего года Россия вступит в электоральный сезон, но пока не было никаких заявлений от президента Владимира Путина относительно его выдвижения на президентских выборах в 2024 году

Ближе к концу, к середине второй половины текущего года мы с вами так или иначе будем вступать в электоральный сезон. Пока никаких предвыборных или электоральных настроений нет — у Путина дел много. Ему сейчас точно не до этого, — заявил Песков.

Песков напомнил, что решение о проведении выборов уже принято и это неотъемлемая часть процесса развития политической системы России.

Ранее президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию заявил, что выборы президента в 2024 году и выборы в региональные и местные органы власти состоятся в соответствии с законом. Также президент добавил, что политические силы, которые будут участвовать в этом процессе, должны быть заинтересованы в благополучии народа, суверенитете страны и национальных интересах.