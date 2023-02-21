Путин рассказал о судьбе президентских выборов 2024 года Путин: президентские выборы 2024 года состоятся

Фото: Сергей Савостьянов/POOL/РИА Новости

Президент РФ Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием Федеральному собранию РФ в Гостином Дворе

Выборы президента в 2024 году и выборы в региональные и местные органы власти состоятся в соответствии с законом, заявил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

Хочу подчеркнуть, что выборы и в местные, и в региональные органы власти в сентябре этого года, и президентские выборы 2024 года состоятся в строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических конституционных процедур, — заверил Путин.

Также президент добавил, что политические силы, участвующие в этом процессе, должны быть заинтересованы в благополучии народа, суверенитете страны и национальных интересах.

Выборы — это всегда разные подходы в решении социально-экономических задач. При этом ведущие политические силы консолидированы и едины в главном. А главное и основополагающее для всех нас — безопасность и благополучие народа, суверенитет и национальные интересы, — добавил президент.

Ранее Путин заверил, что российский бюджет вполне осилит как новую оборонную нагрузку, так и все социальные обязательства перед населением. По его словам, приоритетность оборонного бюджета не приведет к ситуации, когда россияне получат «пушки вместо масла».