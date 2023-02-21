Выборы президента в 2024 году и выборы в региональные и местные органы власти состоятся в соответствии с законом, заявил президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.
Хочу подчеркнуть, что выборы и в местные, и в региональные органы власти в сентябре этого года, и президентские выборы 2024 года состоятся в строгом соответствии с законом, с соблюдением всех демократических конституционных процедур, — заверил Путин.
Также президент добавил, что политические силы, участвующие в этом процессе, должны быть заинтересованы в благополучии народа, суверенитете страны и национальных интересах.
Выборы — это всегда разные подходы в решении социально-экономических задач. При этом ведущие политические силы консолидированы и едины в главном. А главное и основополагающее для всех нас — безопасность и благополучие народа, суверенитет и национальные интересы, — добавил президент.
Ранее Путин заверил, что российский бюджет вполне осилит как новую оборонную нагрузку, так и все социальные обязательства перед населением. По его словам, приоритетность оборонного бюджета не приведет к ситуации, когда россияне получат «пушки вместо масла».